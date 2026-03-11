Investigado por lesiones el dueño de los perros que atacaron a un septuagenario en Cangas (Pontevedra)

VIGO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por un delito de lesiones a un vecino de Cangas (Pontevedra), de 55 años de edad, por las heridas que dos perros de su propiedad causaron a un septuagenario a finales de febrero. El hombre fue auxiliado por un agente de Policía Nacional fuera de servicio.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero, cuando la víctima paseaba por la calle en Cangas y dos perros de raza Akita Americano, que se habían escapado del domicilio del investigado, se abalanzaron sobre él y le atacaron.

Los viandantes, alertados por los gritos del hombre, intentaron ayudarle, pero les resultó imposible debido a la gran agresividad de los animales.

Un vecino, agente de la Policía Nacional de profesión que estaba fuera de servicio, intentó separar a los perros de la víctima con un palo, pero los canes se mostraban más violentos, por lo que optó por usar su coche para arrinconarlos, ya que percibía que la vida del septuagenario corría peligro.

De este modo, con su coche, logró arrinconar a uno de los perros y liberar al hombre, que estaba desvanecido en el suelo, introduciéndolo en su vehículo para ponerlo a salvo.

La víctima sufrió lesiones en brazos y piernas, además de los daños en su vestimenta y enseres personales, y fue trasladado a un centro hospitalario.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y, con la colaboración de la Policía Local, identificó al propietario de los animales, que fue denunciado por un supuesto delito de lesiones, y por infrigir la ley de bienestar animal, al no "tomar las medidas necesarias para evitar que los animales causen daños a la salud pública o animal, o a la seguridad pública". Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Cangas.