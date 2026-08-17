Investigado un vecino de Lugo tras adelantamientos en zonas prohibidas con un vehículo articulado

Vehículo articulado con maniobras indebidas por parte de su conductor en Lugo - GUARDIA CIVIL

LUGO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha imputado, en calidad de investigado, a un vecino de Lugo, de 48 años, un supuesto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción temeraria tras realizar adelantamientos en zonas prohibidas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles cuando un agente de la Guardia Civil, que se encontraba fuera de servicio, circulaba por la carretera N-VI, a la altura de sobrado-Baralla (Lugo), en sentido Madrid.

El agente observó como el conductor del vehículo articulado realizaba un adelantamiento a varios vehículos pese a la presencia de otro turismo que circulaba en sentido contrario y a la imposibilidad de regresar con seguridad a su carril.

Como consecuencia de la maniobra, el conductor del turismo que circulaba en sentido contrario tuvo que realizar una maniobra evasiva y desplazarse hacia el arcén para evitar la colisión. De igual modo, otro de los vehículos que circulaban sentido Madrid tuvo que desplazarse bruscamente hacia la derecha y circular por el arcén varios metros para evitar ser alcanzado por el tráiler.

MÁS MANIOBRAS INDEBIDAS

El conductor del vehículo articulado continuó realizando maniobras de adelantamiento pese a haber rebasado una señal de prohibición de adelantamiento y una línea longitudinal continua, llegando a efectuar maniobras que ponían en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

Ante la gravedad de los hechos, el agente comunicó inmediatamente lo sucedido al cuartel de la Guardia Civil de Becerrea (Lugo), para que procediera a la localización e identificación del vehículo.

Tras el aviso, se estableció un punto de control para su detención. Mientras tanto el agente fuera de servicio continuó observando la circulación del tráiler, comprobando como, a la altura de la zona de Becerrea, su conductor realizaba nuevos adelantamientos en carriles destinados a la incorporación a otras vías, donde dicha maniobra se encuentra prohibida.

RUEDAS EN DEFICIENTE ESTADO

Finalmente, el vehículo articulado es interceptado por una patrulla. Durante la actuación policial los agentes observaron en el conductor presentaba un elevado estado de nerviosismo y ansiedad, manifestado que tenía prisa.

Asimismo, durante la inspección del vehículo se comprobó que cuatro de los seis neumáticos del remolque se encontraban en deficiente estado de conservación al no presentar dibujo.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a investigar al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, quedando las diligencias instruidas a disposición de la Autoridad Judicial competente.