La investigadora del IDIS Ana Belén Crujeiras premiada por su trabajo sobre el cáncer de mama en mujeres con obesidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigadora líder del grupo de Epigenómica en Endrocrinología y Nutrición del IDIS-CHUS y profesora de la Universidade de Santiago, Ana Belén Crujeiras Martínez, ha sido premiada por su trabajo sobre la progresión del cáncer de mama en mujeres con obesidad.

En concreto, ha resultado ganadora de la 7ª edición de los Premios a la Investigación Jesús Serra 2025 en la categoría de Investigación Clínica por 'Modulación epigenética a través de intervención nutricional en cáncer de mama asociado a obesidad: aplicación clínica en terapias personalizadas y pronóstico clínico (EPINUTOBREST)'.

Se trata de un trabajo con el que investiga por primera vez si la pérdida de peso en mujeres posmenopáusicas con obesidad mejora la eficacia de los tratamientos oncológicos en cáncer de mama, según ha detallado el IDIS en una nota de prensa.

"El reconocimiento a este proyecto refuerza la importancia de comprender cómo la obesidad influye en la biología del cáncer de mama. No solo permitirá mejorar los tratamientos oncológicos, sino que también promoverá estrategias de prevención y sostenibilidad para reducir el impacto sanitario y social de la obesidad", aseguró Crujeiras este miércoles en la ceremonia oficial de entrega en Madrid.

De este modo, el estudio seguirá a mujeres posmenopáusicas con obesidad, con y sin cáncer de mama, que llevarán una dieta cetogénica baja en calorías o un tratamiento nutricional estándar para perder peso, comparando resultados con grupos de mujeres con peso saludable.

A lo largo del estudio, se analizará la progresión tumoral del cáncer, la composición corporal, el metabolismo, la calidad de vida y los marcadores epigenéticos de envejecimiento y función mitocondrial, "utilizando técnicas innovadoras en biopsia líquida, que permite monitorizar la evolución mediante un simple análisis de sangre".

Así, este reconocimiento dotará con un total de 50.000 euros a esta investigación del IDIS que aspira a integrar terapias nutricionales en la práctica oncológica y a promover estrategias de prevención personalizadas.