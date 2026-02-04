Investigados cuatro menores de Nigrán (Pontevedra) por agredir a otro en la zona de Playa América - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cuatro menores, tres varones y una mujer de entre 16 y 17 años, todos ellos vecinos de Nigrán como presuntos autores de delitos de lesiones, contra la integridad moral y amenazas por agredir a un menor de 13 años de edad. Además, otro varón de 13 años ha sido identificado.

Según ha informado el Instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero, cuando varios de los investigados retuvieron al menor y lo llevaron a la fuerza a un callejón de la zona, donde lo agredieron.

La Guardia Civil ha señalado que una de las menores investigadas hizo un video de la agresión, en el que aprecian como es golpeado y zarandeado, obligándole a ponerse de rodillas. El video fue posteriormente compartido entre varios menores.

La víctima de la agresión, acompañado de su madre, presentó una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de Baiona, que puso en marcha la investigación con el objetivo de lograr la identificación de todos los implicados, así como de los numerosos testigos.

La Guardia Civil ha explicado que gracias a la colaboración de los diferentes colegios e institutos del Val Miñor, se logró identificar a todos los implicados. Además, los agentes determinaron cómo mientras unos eran los autores materiales de la agresión, otros grabaron la misma o ayudaron a su difusión.

Además, según el relato policial, otro menor amigo de los agresores, también investigado y que no se encontraba en el lugar de los hechos, comenzó a escribir mensajes amenazantes a la víctima para evitar la denuncia.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores.