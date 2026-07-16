Investigados dos hombres por las fotos falsas por IA de desnudos de más de 20 mujeres en Silleda

Guardia Civil de Pontevedra - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a dos hombres como presuntos responsables de la creación y divulgación de fotos falsas por inteligencia artificial (IA) de desnudos y en escenas de contenido sexual de un total de 22 mujeres en Silleda (Pontevedra).

Tras múltiples denuncias de mujeres por estas fotos de IA, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un varón de 29 años como presunto autor de un delito contra la integridad moral y a la identificación de un varón de 35 años de Silleda como presunto creador del material manipulado,.

El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra (Edite) ha esclarecido este caso en el que se emplearon aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear este tipo de imágenes a partir de fotografías obtenidas de perfiles de redes sociales.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Lalín.

La Guardia Civil recuerda que "la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin autorización puede constituir una grave vulneración de los derechos de las personas afectadas y dar lugar a responsabilidades penales". Se recomienda a las víctimas denunciar los hechos a la mayor brevedad, evitar cualquier interacción con los autores y pide revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales y limitar la exposición pública de imágenes personales.