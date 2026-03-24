Investigados dos vecinos de Agolada por mentir sobre quién conducía en el momento de un accidente de tráfico

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Agolada por mentir sobre quién conducía un coche implicado en un accidente de tráfico. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Lalín, investiga a dos varones, de 33 y 65 años, ambos vecinos de Agolada, como presuntos autores de un delito de falsedad documental tras un siniestro vial ocurrido el pasado mes de enero en el término municipal de Lalín.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero, cuando una patrulla intervino tras un accidente de tráfico ocurrido en la N-640 en Lalín. El siniestro consistió en una salida de vía por el margen izquierdo, con posterior colisión contra la señalización viaria.

Cuando los agentes llegaron, en el punto se encontraban los servicios sanitarios, Protección Civil y varios usuarios de la vía que intentaban auxiliar a un varón. Allí, un hombre manifestó que él era el conductor del vehículo accidentado y que la persona herida, que era trasladada en ambulancia, era un familiar suyo que viajaba como acompañante.

Al iniciar la investigación, los agentes comprobaron que había indicios de que el supuesto conductor no decía la verdad, y que la persona que había resultado herida era quien realmente estaba en el asiento del conductor cuando fue asistida por el personal sanitario. Además, era la única persona en el interior del coche.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil concluyó que se había facilitado una versión de los hechos que no se correspondía con la realidad, con el fin de inducir a error en la documentación oficial relacionada con el siniestro.

Por ello, se procedió a investigar al hombre de 33 años como presunto autor de un delito de falsedad documental y también al varón de 65 años por los mismos hechos. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de Lalín, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos.