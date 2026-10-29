Investigan la aparición de restos óseos humanos en la costa de Noia (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la aparición de unos restos óseos humanos en el litoral de Noia (A Coruña), que fueron localizados por un particular.

Según han informado fuentes de la Comandancia, el hallazgo fue realizado este miércoles a mediodía por un vecino que estaba paseando por la zona de A Barquiña y que, con la bajamar, observó en la ribera lo que parecían un cráneo y otros huesos.

La Guardia Civil recogió los restos y se ha determinado su traslado al Imelga para conocer cuánto tiempo llevarían en el mar, su procedencia y si hay indicios de algún delito. El hallazgo también se ha puesto en conocimiento del juzgado de Noia.

Así, la magistrada de la plaza 1 de Noia ha abierto diligencias previas a la espera de recibir el informe del patólogo del Imelga, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que también han apuntado que "en principio, todo parece indicar que son huesos humanos".