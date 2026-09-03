Investigan un atraco a punta de pistola en una sucursal bancaria de Catoira (Pontevedra)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación después de que un varón atracase a punta de pistola en una sucursal bancaria del municipio pontevedrés de Catoira.

Según fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 09.00 horas del miércoles cuando un varón, empuñando un arma corta --todavía está por determinar si era real o simulada-- accedió a la entidad bancaria.

El varón, tras hacerse con una cantidad de dinero, huyó del lugar en motocicleta. Ahora, la Guardia Civil investiga este robo con violencia e intimidación y trata de localizar al autor.