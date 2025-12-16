Investigan un bazar de Gondomar (Pontevedra) donde se intervino material pirotécnico sin autorización

Material incautado en un bazar de Gondomar. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con la Patrulla Fiscal han realizado el pasado día 12 una inspección en un establecimiento tipo bazar en la localidad pontevedresa de Gondomar, donde los agentes intervinieron material pirotécnico de categoría F2 para el que no tenía autorización.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el establecimiento no contaba con las medidas de seguridad para el almacenamiento seguro de este tipo de material, ni las autorizaciones pertinentes para su comercialización.

Ahora, la Guardia Civil realiza gestiones para averiguar la trazabilidad de la materia incautada. Todo ello, ha destacado, con el objetivo de garantizar la calidad de este tipo de material pirotécnico al usuario final.

Por estos hechos, los agentes procedieron a confeccionar dos actas-denuncias al Reglamento de Artículos pirotécnicos y cartuchería, una por la comercialización de materias reglamentadas careciendo de la documentación o autorización requerida, y la otra por la omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad en el almacenamiento de materias reglamentadas.

El Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas de Pontevedra ha avanzado que intensificará las inspecciones en el mes de diciembre y enero en toda la provincia con la finalidad de velar por la venta responsable de artículos pirotécnicos y contribuir con ello a un uso seguro de los mismos y a unas fiestas navideñas sin incidentes.