Investigan a dos personas por ocultar el conductor de un accidente, un joven sin carné positivo en alcohol

Un coche volcó en Teo (A Coruña) en marzo de 2025 y dos personas intentaron ocultar la identidad de su conductor. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia ha investigado a un hombre y una mujer por organizar un "cambiazo" de conductor tras un siniestro vial ocurrido en el municipio de Teo (A Coruña).

Según explica el instituto armado, los implicados, ya puestos a disposición judicial, intentaron ocultar la identidad del verdadero conductor para "eludir la acción de la justicia y estafar a su compañía de seguros". El GIAT pudo averiguar que la persona que estaba al volante era un joven que carecía de permiso de conducir por pérdida de puntos y que duplicaba la tasa de alcoholemia permitida.

Los hechos se produjeron el pasado 20 de marzo en la carretera DP-0205. Un turismo sufrió una salida de vía y volcó, por lo que el habitáculo del conductor quedó completamente aplastado. En base al relato de la Guardia Civil, cuatro personas aseguraron a los agentes del Destacamento de Santiago de Compostela que el vehículo lo conducía una mujer, quien "no presentaba ni un solo rasguño".

Esta "incongruencia lógica", sumada al "excesivo tiempo" que tardaron en avisar a los servicios de emergencia, puso en alerta a los investigadores del GIAT. Tras una investigación y toma de testimonios, los agentes confirmaron que en el coche solo viajaban tres personas y no cuatro.

El instituto armado explica que el grupo había pactado una "versión falsa" para encubrir al verdadero conductor: un joven que carecía de permiso de conducir por pérdida total de puntos y que, además, arrojó una tasa de alcohol de 0,52 mg/l (más del doble de lo permitido).

Al intentar atribuir la responsabilidad del accidente a una persona que no conducía, tal y como explica la Guardia Civil, ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de falsedad documental, estafa --en grado de tentativa contra la aseguradora-- y contra la seguridad vial en sus diferentes grados de autoría.