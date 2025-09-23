Investigan a dos personas por robar 12 nasas de pesca en el muelle de Oza, en A Coruña

Nasas sustraídas en el muelle de Oza, en A Coruña. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña investiga a dos personas acusadas de robar 12 nasas de pesca en el muelle de Oza, ubicado en el recito del puerto.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el afectado presentó denuncia el pasado 4 de septiembre comunicando que le habían sustraído 12 nasas de pesca.

A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron una investigación para tratar de constatar la veracidad de los hechos, recuperar los efectos sustraídos e identificar a los autores.

Así, la Guardia Civil logró determinar la presunta autoría de los hechos y localizó tanto a los responsables como los objetos robados. De este modo, se procedió a la investigación de estas dos personas como presuntos autores de un delito de hurto y a la incautación de los efectos encontrados, que fueron restituidos a su legítimo propietario.