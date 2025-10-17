Investigan a dos vecinos de Baiona (Pontevedra) por causar daños en numerosos turismos y motos

Daños en uno de los vehículos. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

También fue identificado un tercer joven, menor de edad y vecino de Madrid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Baiona (Pontevedra) investiga a dos jóvenes, uno de 22 años y 17 años, como presuntos autores de un delito de daños continuados en turismos y motocicletas.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron el 12 de agosto en el municipio pontevedrés donde aparecieron numerosos turismos con daños en los retrovisores y en chapa y las motocicletas tiradas en el suelo.

Fue un agente de la Policía Local de Vigo, fuera de servicio, el que escuchó los ruidos provocados durante la realización de los hechos delictivos y avisó a la Guardia Civil.

A raíz de ello, agentes de la Guardia Civil de Baiona, en colaboración con la Policía Local, iniciaron una investigación para localizar a los propietarios de los vehículos dañados. En total fueron 15 turismos y cuatro motocicletas afectadas y la Guardia Civil recogió nueve denuncias por un delito de daños a turismos y dos a motocicletas.

Al finalizar la investigación, el día 7 de octubre procedieron a investigar a los presuntos autores de los hechos e identificaron a un tercero, menor de edad y vecino de Madrid.