Investigan el hallazgo de un cadáver en un edificio abandonado de Ourense

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense investiga la muerte de una persona cuyo cadáver fue hallado, ya en estado de descomposición, en un edificio abandonado de la ciudad.

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la Policía tuvo conocimiento de la aparición del cuerpo en una casa de la Avenida das Caldas sobre las 20.00 horas de este sábado.

Sin embargo, no se han apreciado indicios de violencia, aunque están a la espera de la autopsia. Por el estado en el que se encontraba el cádaver, han concluido que el fallecimiento se produjo días antes.