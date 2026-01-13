Investigan a un hombre de Baiona (Pontevedra) por vender sustancias estupefacientes en su peluquería

Sustancias intervenidas en el operativo en Baiona. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Baiona-Nigrán investiga a un hombre, de 23 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública por vender sustancias estupefacientes en su peluquería.

Según ha comunicado el Instituto Armado, la investigación comenzó tras una información previa que apuntaba que en una peluquería se podrían estar distribuyendo sustancias estupefacientes a los clientes y a otras personas que acudían al lugar con tal fin.

Así, el 12 de diciembre, agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el establecimiento y encontraron nueve envoltorios con cocaína, perfectamente preparados para la venta y que superaban los 8 gramos.

Por todo ello, procedieron a investigar al propietario de este establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.