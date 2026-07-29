Investigan a un matrimonio por realizar el 'timo del cambio' en un bar de Sanxenxo y agredir al propietario

Guardia Civil Sanxenxo (Ponevedra). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un matrimonio, de 26 y 23 años de edad y residentes en Ourense, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de lesiones, tras realizar el conocido como 'timo del cambio' en un bar de la localidad pontevedresa de Sanxenxo y agredir al propietario.

Según ha detallado el Instituto Armado, los hechos sucedieron a finales del pasado mes de junio. La mujer accedió al interior del local y solicitó cambio de un billete de 100 euros, mientras el varón permanecía esperando en un vehículo en las inmediaciones.

A continuación, la mujer realizó diferentes peticiones y operaciones relacionadas con el cambio del dinero, lo que provocó una situación de confusión entre los empleados. De este modo, logró recibir una cantidad superior a la que le correspondía y abandonó el establecimiento con su billete de 100 euros y, además, 50 euros en efectivo.

Al percatarse de la situación, el propietario del local salió tras la presunta autora y el marido se bajó del vehículo en el que la esperaba y agredió al hostelero con una bofetada, lo que le causó lesiones de carácter leve.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción en funciones de guardia de Cambados, donde los investigados deberán comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.