Investigan como tentativa de robo la solicitud de ayuda de una persona por una agresión sexual y homicidio en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial investiga como una tentativa de robo y agresión unos hechos ocurridos sobre las 19,00 horas del jueves en A Sionlla, en Santiago de Compostela, cuando una persona pidió ayuda al 112 por una supuesta agresión sexual y homicidio y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y activaron el protocolo de delitos violentos.

Así lo han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, que han explicado que en principio, con la investigación y dentro de las principales hipótesis, "no valoran ni el homicidio, ni la agresión sexual".

De esta forma, han detallado que "no hay ningún tipo de amenaza" y por la intensidad de los golpes, la dirección y las lesiones producidas, que "no son graves", han añadido las mismas fuentes, "no hay nada en estos momentos que lo indique como tentativa de homicidio".

En cuanto a la agresión sexual, "no hay ningún indicio". Con todo, hay diligencias abiertas, la Policía Judicial investiga los hechos y "no descarta ninguna hipótesis". Lo que valoran es una tentativa de robo y una agresión.

En la jornada del viernes la cuenta de Instagram @salseo_usc compartió una publicación sobre un aviso del pasado día 21 a las 19,00 horas que advertía de un intento de violación/asesinato.

En ella, ofreció una descripción del hombre, alto, delgado, con boca prominente y que hablaba castellano además, añadieron, que debería tener un dedo mordido --herido--. En ese día vestía vaquero claro y sudadera azul.