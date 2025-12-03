Investigan a tres menores de edad en Sarria (Lugo) por robar en dos establecimientos comerciales

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

LUGO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga en la localidad lucense de Sarria a tres menores de edad como supuestos autores de la comisión de delitos de hurto en el interior de dos establecimientos comerciales.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos sucedieron en noviembre cuando los responsables de los locales presentaron una denuncia ante por el hurto de diversos efectos.

A raíz de ello, los agentes iniciaron una investigación y tras el visionado de las cámaras de videovigilancia y gestiones policiales efectuadas, identificaron a los presuntos autores de los hechos. Los agentes recuperaron parte de los efectos sustraídos.