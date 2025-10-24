Investigan a tres personas de Coruña y Malpica por el robo de 25 aparejos de pesca en el puerto coruñés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña investiga a una vecina de A Coruña y dos vecinos de Malpica de Bergantiños como presuntos autores de un delito de hurto.

Según explican en un comunicado, los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado el pasado día 23 de septiembre en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en el Puerto de A Coruña.

En ella comunicaba que le habían sustraído 25 aparejos de pesca que tenía depositados en el Muelle de Oza, valorando los mismos en más de 2.000 euros.

Tras la investigación, los guardias civiles actuantes lograron la identificación de los supuestos autores y la localización de los aparejos sustraídos. La Guardia Civil procedió a la investigación de estas tres personas como presuntos autores de un delito de hurto y a la recuperación de los efectos sustraídos, siendo estos reintegrados a su legítimo propietario.