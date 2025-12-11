Investigan a un vecino de As Neves por circular sin carné en un coche robado, con el que provocó un accidente y huyó

Investigan a un vecino de As Neves que provocó un accidente en Ponteareas, conduciendo un coche robado sin carné, y que abandonó el lugar del siniestro. El coche apareció calcinado poco después. - GUARDIA CIVIL

VIGO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un vecino de As Neves (Pontevedra), de 25 años de edad, como presunto autor de varios delitos, por conducir sin carné un coche robado, de forma temeraria, y con el que provocó un accidente, huyendo a continuación del lugar.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando se produjo un accidente de tráfico en el municipio de Ponteareas, en el que varios coches estuvieron implicados, y en el que una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital.

El conductor causante del siniestro huyó del lugar y el coche en el que iba apareció calcinado posteriormente. La dueña del vehículo había denunciado su sustracción.

El Grupo de Investiación de Accidentes de Tráfico (GIAT) del Subsector de Pontevedra inició una investigación con la colaboración de agentes del destacamento de Tráfico de O Porriño y del Puesto de Salvaterra.

Tras medio año de pesquisas y gestiones, logró identificar al conductor, que ahora está investigado por los delitos de hurto de uso de vehículo, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria, conducción sin carné, lesiones imprudentes y daños.

El atestado elaborado por el GIAT y las pesquisas realizadas fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Ponteareas.