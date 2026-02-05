Iria Mouzo, ex de Inditex, se incorpora a Pepco como directora de Asuntos Públicos Corporativos

Iria Mouzo, exInditex, se incorpora a Pepco - LINKEDIN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iria Mouzo, exdirectora de Asuntos Públicos, Institucionales y Regulatorios en Inditex, se ha unido a Pepcomo como responsable de Asuntos Públicos Corporativos, según anuncia a través de su cuenta en Linkedin.

Desde este puesto, Mouzo dirigirá el desarrollo de la estrategia de asuntos corporativos y regulatoria de Pepco, "construyendo una sólida red en toda Europa, desde Londres y Bruselas hasta todos los mercados de abastecimiento y venta, para respaldar la ambición de la empresa y su licencia para operar".

Por ello, traslada su agradecimiento al CEO del grupo, Stephan Borchert, "por la confianza depositada", y subraya que "Pepco es una gran empresa europea: cotiza en bolsa, crece rápidamente y opera en 18 mercados".