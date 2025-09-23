Iron Maiden regresa al Resurrection Fest de Viveiro (Lugo)

Archivo - Ambiente durante la actuación de la banda Bullet for my Valentine en Resurrection Fest, a 29 de junio de 2022, en Viveiro, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Los nuevos abonos se pondrán a la venta el próximo martes 30 de septiembre a las 13.00 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iron Maiden regresará al Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) el próximo verano tras 10 años de ausencia con su gira 'Run For Your Lives'.

Así lo ha avanzado este martes la organización del festival, que ha destacado que la banda británica repasará todos los grandes himnos de su carrera en un concierto que espera que sea un momento histórico para el evento y sus asistentes.

A este regreso se suma Limp Bizkit, que ofrecerá en Resurrection Fest su único concierto en España en 2026. Además, se confirma la presencia de Marilyn Manson, que formará parte de la alineación principal del evento.

En el avance conocido este martes también se incorporan nombres como Trivium y Cavalera Conspiracy, quienes interpretarán de forma exclusiva el disco Chaos A.D. de Sepultura.

MÁS BANDAS

El cartel se completa con otras bandas de metal y rock como P.O.D. (único concierto en España en 2026) y Blood Incantation (único concierto en España en 2026). Se suma también la presencia de Converge (único concierto en España en 2026).

Desde Finlandia, The Rasmus (único concierto en España en 2026) llevarán a Viveiro su propuesta de rock alternativo melódico, mientras que la nueva generación del metalcore estará representada por Imminence (único concierto en España en 2026) y Thrown.

También destaca la presencia de Caliban (único concierto en España en 2026), pioneros del metalcore alemán, y de los alemanes Feuerschwanz (único concierto en España en 2026).

Desde Japón aterrizarán Man With A Mission (único concierto en España en 2026) y el hardcore "más contundente" llegará de la mano de Get The Shot (único concierto en España en 2026), mientras que House of Protection (único festival en España en 2026) llevará su propuesta al Chaos Stage, y cierra este primer avance The Vintage Caravan (único concierto en España en 2026). Asimismo, House of Protection ofrecerá en Resurrection Fest su única actuación en un festival en España en 2026.

ABONOS Y NUEVAS CONFIRMACIONES

La organización del Resurrection Fest ha explicado que próximamente anunciarán más artistas y novedades para una edición que "apunta a ser una de las más memorables del festival". Así, en las próximas semanas se desvelarán nuevas incorporaciones al cartel y otras sorpresas

Los nuevos abonos se pondrán a la venta el próximo martes 30 de septiembre a las 13.00 horas y se publicará próximamente toda la información relativa a la compra de entradas.