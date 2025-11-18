Un jabalí que entró en la AP-53 en Silleda (Pontevedra) provoca un accidente con seis vehículos implicados

Archivo - Aviso de la Axega. - AXEGA 11 2 GALICIA - Archivo

Ninguna per COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entrada de un jabalí en la AP-53, a su paso por Silleda (Pontevedra), ha provocado un accidente en el que seis vehículos se han visto implicados. Los coches sufrieron daños, aunque no hubo heridos.

Según informa el 112, ninguna persona ha resultado herida y fue una de las conductoras la que contactó con el servicio de emergencias poco después de sufrir el accidente en el kilómetro 24 de la AP-53, perteneciente a la parroquia silledense de Cervaña.

De hecho, el 112 traslada que en el transcurso de la llamada hasta tres coches chocaron con el animal muerto, presentando daños.

SEIS COCHES IMPLICADOS

En total, la Guardia Civil de Tráfico comunicó, una vez finalizada su intervención, que hubo un total de seis coches accidentados.

Además, se desplazaron al lugar los servicios de mantenimiento de la carretera.