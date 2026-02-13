Jácome defiende que sus ingresos "al margen del salario" municipal son legales, dice el abogado del denunciante

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, declara en el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 1 de Ourense, por un supuesto delito de apropiación indebida - EUROPAPRESS

OURENSE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha reconocido ante el juez del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 1 de Ourense --donde ha sido citado para declarar por un presunto delito de apropiación indebida-- que tiene ingresos "al margen de su salario" como regidor aunque ha defendido que son legales, según ha explicado el letrado del querellante.

En concreto, el abogado de Telmo Ucha, exconcejal de Democracia Ourensana que presentó denuncia contra Pérez Jácome por un presunto delito de malversación, ha explicado a su salida del Juzgado, consultado por medios, que el alcalde respondió a todas las preguntas formuladas en la vista, menos a las de la acusación.

"Jácome reconoció que tenía ingresos al margen de su salario como alcalde, pero dice que él entiende que esa actividad que desarrolla está permitida por la ley. Pero la compatibilidad tiene que pedirla", ha añadido.

En concreto, el juez de instrucción admitió a trámite dicha denuncia en un auto de fecha 26 de noviembre de 2025, alegando que los hechos descritos por el querellante "hacen presumir la posible existencia de un delito de apropiación indebida", citando este viernes como investigado al propio regidor, y como testigos al asesor jurídico del Ayuntamiento de Ourense, al exsecretario general del Pleno del Ayuntamiento y al coordinador general de la administración municipal.

En este sentido, el exconcejal apuntaba en su denuncia que en el Pleno del 12 de junio de 2023 se aprobaron las dedicaciones exclusivas de los miembros de la corporación, incluida la del regidor, "con una asignación de 74.850,30 euros". Sin embargo, según se expone en dicha denuncia, "el propio alcalde reconoce expresamente llevar a cabo actividades mercantiles" y "reconoce cobrar otras cantidades a mayores de las propias de la dedicación exclusiva".

En esta línea, Telmo Ucha alegaba que "es un hecho indubitado" que la actividad de Auria TV --canal de televisión vinculada a Democracia Ourensana-- "sigue funcionando ordinariamente", siendo Pérez Jácome "el que factura como autónomo y único responsable de la empresa, reconocido por él mismo". Asimismo, reiteraba que éste "mantiene la plena actividad recibiendo cantidades ingentes de dinero incluso del propio Ayuntamiento".

Por ello, el letrado del denunciante atribuye a Pérez Jácome un delito de prevaricación, falsedad documental y malversación. Consultado por los medios acerca de la declaración de este viernes, el abogado ha explicado que el regidor "no concretó la cantidad de dinero que está percibiendo", y ha afirmado que "queda acreditado" que el alcalde "desarrolla otra actividad más allá de la alcaldía sin pedir la perceptiva compatibilidad", de tal forma que ahora "solo falta interpretar jurídicamente" los hechos. "No quedan diligencias pendientes, con esto debería cerrarse la instrucción", ha añadido.

EL ALCALDE FELICITA EL ENTROIDO

Por su parte, Gonzalo Pérez Jácome no ha querido informar acerca de su declaración ante el juez, pero ha aprovechado su entrada a los Juzgados para felicitar el Entroido, instar a la ciudadanía a "participar" y recordar el saludo del alcalde previsto para este viernes a las 20,30 horas en la Plaza Mayor de la ciudad.

"El sábado empieza el buen tiempo, tal y como pronostiqué, para de llover. Ahora tengo que salir de viaje después de estar en el Juzgado, pero espero estar a las 20,30 horas en la Plaza Mayor. Os espero a todos en el Entroido de Ourense. Felices Carnavales", ha trasladado a los medios.

LOS TESTIGOS

Con respecto a los testigos, el actual asesor jurídico del Ayuntamiento ha señalado que, durante su declaración este viernes, ha alegado que el querellante, Telmo Ucha, "no tiene condición de interesado", algo que --según ha recalcado-- "es un estatus definido por ley", insistiendo en que "cuando era concejal sí que habría podido" presentar la denuncia con ese estatus.

"Yo informé haciendo constar esto, que no tenía condición de interesado, y que, por lo tanto, no había posibilidades de entrar en el fondo de asunto", ha añadido.

Asimismo, preguntado acerca de la posible incompatibilidad de la actividad pública y privada del alcalde, el asesor ha señalado que la ley dice que "es necesario pedir la compatibilidad cuando se realizan actividades remuneradas" y que "véase en su contrario, en el caso de no realizar actividades remuneradas, no". "Yo aquí quedé en hacer declaraciones y testificar, me remita a que también intentó preguntarme por esa vía el abogado del querellante y el juez lo cortó", ha señalado.

En concreto, el asesor ha sido el segundo en declarar, antecedido por el actual coordinador general de la administración municipal, que se ha negado a responder a preguntas de medios, y sucedido por el propio regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

Con todo, el tercero de los citados, el exsecretario general del Pleno del Ayuntamiento, no ha acudido a declarar, según ha explicado el letrado de la acusación, porque "hubo un problema con la citación al desconocer su ubicación". "En base a la declaración hecha hoy, igual no hace falta citarlo de nuevo", ha añadido.