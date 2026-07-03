Jácome indica que, dado que se dedica "en cuerpo y alma a la Alcaldía", seguirá cobrando dedicación exclusiva

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), en pleno - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha indicado que, dado que se dedica "en cuerpo y alma a la Alcaldía", seguirá cobrando dedicación exclusiva. "Yo haré lo que la ley me permita, que entendemos que es que yo puedo cobrar lo que me de la gana", ha señalado, recalcando que, de tener alguna actividad que no encaje con la ley de incompatibilidades, pedirá permiso al pleno.

Así lo ha trasladado en el pleno ordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Ourense, después de que la portavoz del PP local, Ana Méndez, le preguntase si iba a seguir cobrando dedicación exclusiva como alcalde "aunque perciba ingresos de sus actividades profesionales privadas remuneradas como autónomo".

Todo ello, tras haber archivado la Audiencia Provincial de Ourense la causa que lo investigaba por un presunto delito de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para compaginar sus ingresos como regidor con los percibidos de sus actividades privada, al considerar que el supuesto "resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido".

DEDICADO "EN CUERPO Y ALMA" A LA ALCALDÍA

"Le digo que mi vida privada no le importa. Lo que le puedo decir es que yo, de momento, como estoy dedicado en cuerpo y alma a la Alcaldía, yo seguiré cobrando dedicación exclusiva", ha sentenciado Pérez Jácome, insistiendo en que, el tener actividades privadas al margen de la Alcaldía o no, "le importa un bledo" a la portavoz popular.

En esta línea, el regidor ha aprovechado para apuntar al presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, por "revelar su ignorancia" tras reclamar a Jácome "una explicación" por el "claro caso de incompatibilidad". "Que diga, por favor, cuál es la irregularidad", ha añadido.

Asimismo, consultado de nuevo por Ana Méndez acerca de si presentará su declaración de bienes y actividades al Ayuntamiento de Ourense "tal y como han hecho el resto de miembros de esta corporación", el alcalde ha contestado que dicha declaración ya fue presentada en la administración provincial. "La presento donde la ley me permite, porque esto es un país libre, no como su partido", ha recalcado.