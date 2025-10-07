Jácome lamenta que el Ayuntamiento pague "54.415 euros" por la "pelea" de la exedil Áurea Soto y el exalcalde Cabezas

OURENSE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha lamentado que el Ayuntamiento tenga que pagar "54.415 euros" por los "platos rotos" de las "peleas" entre la exconcejala socialista Áurea Soto y el que fue alcalde entre 1995 y 2007, el popular Manuel Cabezas (PP).

Todo ello, a raíz de la reclamación de indemnización de gastos judiciales presentada por el que fuera alcalde del PP a causa del procedimiento instruido tras la denuncia presentada en 2014 por la exconcejala del PSOE por el que se conoció como el 'caso del 10%'.

En un comunicado, Pérez Jácome ha sostenido que la ley garantiza que los consistorios paguen los gastos de las defensas judiciales cuando los acusados no son condenados, como el caso de Manuel Cabezas, que fue absuelto.

En concreto, Manuel Cabezas y su concejal de urbanismo --Ricardo Campo-- fueron absueltos de los delitos de prevaricación y malversación por el llamado 'caso del 10%' por eximir durante su mandato a constructores y promotores de la ciudad de la entrega del 10% del suelo en quince proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado.

Al respecto, Jácome ha explicado que los técnicos del Ayuntamiento "dan por buenas" las reclamaciones del exregidor y que un decreto de la Alcaldía firmado esta semana recoge que, a la vista del informe emitido por el Servizo de Recursos Humanos y de la diligencia de intervención que forman parte del expediente, se estima la reclamación de indemnización presentada por Cabezas y se autoriza la liquidar la obligación por 54.415 euros.

El procedimiento judicial tiene su origen en una denuncia presentada por la exconcejala de Urbanismo del PSOE en septiembre de 2014, que acusaba a Manuel Cabezas y a Ricardo Campo de delitos de prevaricación y malversación. Ambos fueron absueltos por sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en el mes de enero de 2022 y por el Tribunal Supremo en mayo de 2024.