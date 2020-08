Jácome niega "autoritarismo", recalca que el pacto con el PP "sigue en pie" y da a entender que no baraja dimitir

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Foto de archivo. - ONCE - Archivo

Los críticos de D.O. censuran el "mando autoritario y dictatorial" del alcalde, que carga contra Caride y apunta que solo busca su dimisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha asegurado que las acusaciones de "autoritarismo" que realizan los ediles críticos de su propio grupo, Democracia Ourensana (D.O.), en un comunicado remitido la pasada jornada, son "falsas" y ha dado a entender que no tiene intención de dimitir, al tiempo que ha subrayado que el pacto de gobierno con el PP "sigue en pie".

Así lo ha trasladado este sábado en un comunicado remitido a los medios en respuesta al que, firmado por Miguel Caride, difundieron en la pasada jornada los ediles críticos de D.O. Previamente, había trascendido que denunciaban al alcalde en la Fiscalía ante "dudas" por la gestión económica de las aportaciones y fondos del partido, y también la dimisión --que se materializará el lunes-- del concejal de Cultura, Mario González.

González ha anunciado que formalizará su renuncia el lunes. En su lugar, entraría Telmo Ucha, que, en principio, se ubicaría en el bando de los fieles al regidor, quien hasta el momento solo tenía garantizada la lealtad de uno de los seis ediles que, junto con él, conforman el grupo de Democracia Ourensana: Armando Ojea.

Sin embargo, Jácome pone el foco en Caride. De hecho, en el comunicado remitido a los medios este sábado apunta que es "llamativo" que el comunicado "se atribuya a los concejales de D.O. sin especificar el número de estos ni sus nombres". "Solo contiene la antefirma del señor Caride, que pretende hacer creer que su opinión es la totalidad de los concejales del grupo de D.O.

"EJERCICIO DE CINISMO"

Más allá, el regidor ve dicho comunicado "un ejercicio de cinismo consumado y retórica vacía" que se abre "con una serie de afirmaciones genéricas acerca de supuestas irregularidades en la financiación de D.O., pero en realidad solo denuncian un hecho concreto, la entrega de dinero al partido por parte del personal eventual adscrito a la Alcaldía".

En concreto, el texto suscrito por Caride plantea "dudas" ante "la legalidad" de las aportaciones económicas que efectúa el personal laboral de carácter eventual del Ayuntamiento de Ourense adscrito a D.O., que "contrata personalmente el alcalde, consistente en la entrega de una parte, en algunos casos muy importante, de su salario, así como el destino de esos fondos y de las demás aportaciones que recibe el grupo con cargo a dinero público".

"BUSCÓ MI DIMISIÓN"

Jácome replica que "el hecho" del que se desconfía y por el que Caride y los otros críticos le han denunciado en Fiscalía tiene "una explicación sencilla: donaciones voluntarias que algunos miembros del 'staff' de la Alcaldía hacen al partido, una práctica perfectamente legal y normal en todos los partidos".

"Eso es todo. El resto no es más que palabrería hueca. (...) Pero si la gestión es opaca y no se rinden cuentas, ¿qué información tiene el señor Caride para afirmar que existe ningún tipo de delito?", se pregunta el alcalde ourensano.

También incide en el "colmo del cinismo" que supone la reunión que tuvo lugar el 27 en el Hotel Princess para aclarar las dudas cuando previamente ya le habían denunciado en Fiscalía.

"La realidad es que el señor Caride ya antes de iniciarse esa reunión no tenía ningún interés en aclarar nada ni en resolver ningún problema y ya había decidido por su cuenta romper cualquier posibilidad de diálogo en el seno del grupo", sostiene Jácome, quien remarca que, desde el inicio de la crisis de gobierno, este edil "buscó" su dimisión.

"Desde el inicio de esta crisis, Caride buscó mi dimisión, hace aproximadamente 10 días, alegando supuestas denuncias ya en marcha por parte de terceros. A la vista del fracaso, decidió entonces fabricar él mismo esas diligencias, poniendo así la denuncia. Su máximo interés es buscar mi dimisión, una vez que conoció que la Ley Orgánica de Régimen Electoral impide computar los votos de los concejales de D.O. en una eventual moción de censura contra el alcalde, lo que no le dejaba otra vía que no fuese tratar de forzar mi dimisión por cualquier medio, utilizando para ello la presión mediática, en una especie de huida desesperada hacia delante", relata.

EL PACTO CON EL PP, "EN PIE"

Mientras que el comunicado de los críticos censuraba su gestión "absolutamente personalista, con mando autoritario y dictatorial, aparte de opaca", el alcalde responde que estas acusaciones son "igualmente falsas" que las que atañen a las supuestas irregularidades en la gestión económica de los fondos del partido.

"Da la sensación de que el señor Caride ignora las competencias que se le delegaron en esta Alcaldía siguen siendo, en realidad, competencias propias del alcalde, que puede y debe supervisar su ejercicio y ante el que rinden cuentas sus concejales delegados (y no al revés", esgrime.

Finalmente, como en sus últimos pronunciamientos, ha vuelto a reiterar su compromiso con la ciudad de Ourense. Sostiene que tanto ese "compromiso" como el "proyecto político" que le llevaron a la Alcaldía siguen "en pie". Como "en pie" sigue --recalca-- el pacto de gobierno con el Grupo Popular. "Y este desagradable incidente no lo va a frustrar", ha apostillado.

"El tiempo pone a todo el mundo en su sitio y al final del mandato --que es cuando corresponde hacer balance-- los vecinos de Ourense podrán decidir con conocimiento de causa, a la vista de los resultados de nuestra gestión", concluye.