Jácome rechaza incluir la moción de PP, PSOE y BNG en el pleno municipal, y la oposición lo tilda de "cobarde"

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, preside la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Ourense - EUROPAPRESS

OURENSE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), se ha acogido a la normativa municipal para rechazar la inclusión en pleno de la moción conjunta de PP, PSOE y BNG en relación a la paralización de las obras en la Avenida de Portugal, y la oposición lo ha tildado de "cobarde" por "no querer debatir".

"Además de inútil es usted un cobarde, porque esto podría haberlo evitado dando la cara delante de los vecinos", ha trasladado el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Ourense, Luís Seara, en el pleno extraordinario celebrado este lunes, insistiendo en que la inclusión de dicha moción "si encaja perfectamente" en la normativa.

Algo que también ha recalcado la concejala socialista María Fernández, que ha apuntado al regidor y ha incidido en que si Pérez Jácome "quisiese debatir", dicha cuestión "se debatiría ahora", pero "no quiere".

"Lo que realmente le molesta es que nos pusieramos de acuerdo para pedirle algo. Nosotros hablamos y escuchamos a los vecinos, a usted ni por asomo se le pasa por la cabeza. Si no quiere darles solución es su problema, pero no trate de echarnos las culpas", ha subrayado también la portavoz popular, Ana Méndez.

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

Ante dichas declaraciones, Pérez Jácome ha zanjado la discusión tildando a la oposición de "inútiles" al "no saber cómo meter una moción a pleno", desgranando que, para ello, "lo que tienen que hacer es, o meterla a pleno ordinario, o pedir celebrar un pleno extraordinario" para debatirla.

"Virgen santísima, ni siquiera saben como se lleva una moción a pleno y quieren solucionar la situación en la Avenida de Portugal. Si quieren vamos a un bar, tenemos el debate y lo grabamos. Sois unos auténticos inútiles", ha respondido al final de la sesión plenaria.

En este sentido, el alcalde ourensano ha incidido en que el gobierno municipal "va a solucionar en tiempo récord" la paralización de las obras en la Avenida de Portugal, después de que la empresa ejecutora alertase de "impagos" por parte de la administración local.

"Quieren debatir ahora y ya se presentará por registro la solicitud. Yo te meto una hostia ahora y ya te pediré formalmente permiso. Estáis vosotros buenos para sustituirme", ha subrayado el regidor.

Así, Jácome ha dado la palabra el secretario del pleno, Francisco Cacharro, que ha explicado que, para debatir dicha moción, es necesario que el propio alcalde la incluya en pleno ordinario, que la cuarta parte de los concejales del Ayuntamiento soliciten convocar un pleno extraordinario para su debate, o bien que sea el regidor el que lo convoque.

ORDENANZA REGULADORA

Asimismo, la oposición ha votado en contra de la ordenanza reguladora del servicio y de los precios públicos de la piscina termal de As Burgas, que prevé --según ha matizado la concejala de Democracia Ourensana Tamara Silva-- fijar 7 euros como precio de entrada a las instalaciones.

"El termalismo público es un 'bluff', pero si le sirve al alcalde para hacer negocio, entonces es una experiencia 'premium', turística e inigualable", ha lamentado la concejala socialista Alba Iglesias, que ha acusado al regidor de perseguir "los intereses de siempre para los mismos de siempre", tras "siete años de promesas incumplidas".

Asimismo, el concejal popular Javier Rodríguez-Novoa ha incidido en que dicha estructura es "un espacio que se disfrutó durante años gratuitamente" y ha instado al gobierno municipal a "establecer bonificaciones vinculadas a las rentas". "No estamos aquí con una actitud obstruccionista, pero nos sorprende que el equipo de gobierno actúe como si tuviese mayoría absoluta. No estamos en contra de su apertura, sino de cómo se hace", ha añadido.

En este sentido, también el portavoz nacionalista, Luís Seara, ha lamentado que las instalaciones "llevan cerradas más de seis años", sufriendo actualmente un "deterioro palmario" desde la recepción de la obra en 2024, incluyendo "tornillería oxidada" y "fugas y pérdidas de agua". "De estas averías hace dos años, ¿como estará ahora?", ha cuestionado.

Ante todo ello, Pérez Jácome ha acusado a la oposición de manifestar una "sarta de sandeces y estupideces", y ha concretado que el equipo de gobierno "propone un abono" a partir del cual el uso de dicha piscina "sale a un euro por día".

"Me acusáis de sablar a la gente y me decís que queréis hacer descuento de un euro, eso no es querer hacer descuento es hacer demagogia", ha recalcado, y ha incidido en la necesidad de cobrar por el acceso a dichas instalaciones porque "mucha gente que por desgracia vive en la calle o que están en los albergues van a los espacios termales a bañarse".

"Si te quieres bañar en las termas paga carallo, si es como pagar un café. Los que privatizaron Oira dicen que As Burgas tienen que ser gratuitas, sois unos hipócritas y unos cínicos", ha subrayado, y ha destacado que "no se puede alabar el termalismo sin ser usuario habitual". "El único que es usuario soy yo, que va prácticamente todas las semanas", ha añadido.