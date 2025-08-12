Jesús Reboredo (PP), nuevo alcalde de Touro (A Coruña) con el apoyo de un edil tránsfuga del Movemento Veciñal

TOURO (A CORUÑA), 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El popular Jesús Reboredo ha sido elegido alcalde de la localidad coruñesa de Touro tras prosperar la moción de censura contra Roberto Castro (Movemento Veciñal) en la que ha contado con el apoyo de Darío Rey, exconcejal del partido del regidor y que, entre sus demandas para respaldar el cambio de ejecutivo, exigía que el Ayuntamiento se persone en los procesos judiciales que incumban la mina de Touro-O Pino

El nuevo alcalde ha defendido que esta moción es un ejercicio de "responsabilidad" tras la reprobación de Castro en el pleno de julio. Ahora, ha asegurado, pretende constituir un gobierno de "emergencia" ante la "incapacidad de dialogar" y la "falta de iniciativas" del gobierno local.

A continuación, durante la intervención de Castro, el edil no adscrito ha abandonado el pleno (al que regresó tras concluir este turno de palabra). El alcalde saliente ha pedido disculpas al concejal del Partido Galego y al movimiento vecinal por incluir en las listas a "una persona que resultó políticamente indeseable" y a la que ha acusado de tener "intereses económicos personales".

Esta moción llega -- tras las de Forcarei y Noia-- gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional de mediados de junio que elimina un párrafo de la ley electoral que recogía que, si la propuesta se presentaba con un tránsfuga, la mayoría absoluta requerida se ampliaba.

