Jordi Hereu ve como "una gran noticia para España y para Cataluña" el aval de la UE a la Ley de Amnistía

LUGO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, ha valorado este jueves de forma positiva el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía, al considerar que supone una "gran noticia" tanto para España como para Cataluña.

Durante una atención a los medios de comunicación en una visita a Vilalba (Lugo), Hereu ha destacado que el alto tribunal europeo ha concluido que la Ley de Amnistía no es contraria al Derecho de la Unión Europea, un pronunciamiento que, a su juicio, "refuerza la validez de una norma que definió como una herramienta política útil para resolver conflictos".

El ministro ha recordado que la ley nació del Parlamento y ha defendido el hecho de que constituye "un magnífico instrumento al servicio de la política útil", orientado a superar situaciones de confrontación "a través del diálogo y de las instituciones democráticas".

"Hoy es una gran noticia. Lo es para España y lo es para Cataluña", ha afirmado Hereu, quien ha expresado además su confianza en que la norma pueda aplicarse "con prontitud". En este sentido, ha señalado que la Ley de Amnistía permite avanzar en la superación de conflictos del pasado mediante "el diálogo y la política al servicio de los ciudadanos".

Para el titular de Industria y Turismo, la resolución del TJUE abre la puerta a centrar los esfuerzos en los retos de futuro. Según ha indicado, la superación de conflictos políticos contribuye "a afrontar con mayores garantías el desarrollo social y económico del país".

Asimismo, ha sostenido que el aval de la Justicia europea fortalece el proyecto común de España. "Hoy España es más fuerte como proyecto de todos los españoles", ha concluido.

Las declaraciones del ministro se producen después de que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunciase en la mañana de este jueves que la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización de la situación en Cataluña no vulnera el Derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, avalando así los principales aspectos de la norma.

Las sentencias responden a cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre su aplicación al 'procés' y a los CDR. El tribunal recuerda que la aprobación y aplicación de una amnistía es competencia de los Estados miembros. Según el TJUE, la norma busca reducir las tensiones políticas e institucionales y favorecer la reconciliación en Cataluña.

Asimismo, considera que no existe incompatibilidad con la normativa europea en materia de terrorismo ni con la exoneración de responsabilidades contables relacionadas con fondos no procedentes de la UE. Tampoco aprecia problemas en el plazo de dos meses previsto para aplicar la amnistía.

No obstante, advierte de que la ley no puede impedir el correcto funcionamiento de las cuestiones prejudiciales planteadas ante la Justicia europea. En caso de que alguna disposición produjera ese efecto, los tribunales nacionales deberían dejarla sin aplicación.

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