José Tomé sobre el acuerdo del PP y Camiña Sarria: "Es la mayor bazofia política de la historia de Sarria"

Asegura que el pacto es una "traición a los votantes, un acto de transfuguismo, oscuro y con letra pequeña"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG en la provincia de Lugo y el presidente de la Diputación, José Tomé Roca, ha calificado el acuerdo entre el PP y Camiña Sarria como "la mayor bazofia política de la historia" del municipio lucense.

Así lo ha hecho este domingo en una rueda de prensa donde ha analizado el acuerdo al que este sábado llegaron los populares con la formación independiente liderada por el alcalde, Claudio Garrido.

Tomé Roca ha apuntado que el pacto "solo busca arreglar" los "problemas personales" tanto del alcalde como del PP, "dándole la espalda a los problemas reales del municipio".

"Escenificaron una gran mentira al pueblo de Sarria, una burla a los votantes. Estos teóricos 15 puntos del acuerdo esconden la letra pequeña: son un canto al sol, porque no son ejecutables cuando queda poco más de un año de mandato", ha señalado José Tomé.

A renglón seguido, ha felicitado a los concejales que tuvieron "dignidad política" ya que "más de la mitad" se negaron a participar en "esa farsa", al tiempo que ha destacado que en el PP "hay mucha división interna" ya que el pacto, ha continuado José Tomé, "solo pretende servir a las ambiciones de su presidenta.

El líder de los socialistas provinciales ha recordado el caso de Viveiro cuando hace unos meses "anunciaron que iban a invertir millones" y "lo único que hicieron fue subir el sueldo a la alcaldesa".

En cuanto a los compromisos recogidos en el pacto, José Tomé ha asegurado que varios de ellos "ya fueran anunciados previamente y quedaron incumplidos" y otros son "competencia de otras administraciones", por lo que "no podrán cumplirse sin su aval".

"ACTO DE TRANSFUGUISMO"

"El pacto de Garrido con el PP es una traición a sus votantes, un acto de transfuguismo, oscuro y con letra pequeña. Claudio Garrido se vendió políticamente al PP, vendiendo a los vecinos de Sarria y demostró que siempre usa la política en beneficio propio", ha esgrimido.

Asimismo, ha asegurado que "buena parte" de los votos que tenía la candidatura de Garrido "pertenecían a la izquierda" y se ha mostrado convencido de que "la inmensa mayoría volverá a confiar en la alternativa progresista".