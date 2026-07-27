José Tomé considera "muy buena noticia" la decisión de la Unesco sobre la Ribeira Sacra: "Casi estamos de enhorabuena"

Archivo - El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, interviene durante un pleno de la Diputación de Lugo, a 30 de diciembre de 2025, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ha hecho balance del dictamen del Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU sobre la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, tras mantener una reunión telemática con el Conselleiro de Cultura, José López Campos.

Tal y como ha manifestado Tomé, la enmienda presentada por Perú, Tanzania y Ucrania y el voto favorable de dos tercios de los miembros asistentes, ha supuesto una nueva oportunidad "para presentar con mayor detalle nuestra candidatura y solucionar los aspectos que necesiten aportación de datos o información adicional".

Considera el dictamen de la comisión como una "buena noticia", ya que después del informe del ICOMOS, que era "muy negativo", esta decisión fue la mejor para mantener la esperanza en que la Ribeira Sacra alcanzará el reconocimiento a ser proclamada Patrimonio de la Humanidad en el año 2028, pero también, tomar en consideración las recomendaciones del comité y "trabajar de forma intensa en los argumentos que se precisan para convencer a todos los países que lo integran".

También se puede considerar positivo, considera, el hecho de que la UNESCO obligue a Icomos a crear una comisión de apoyo para negociar con el Gobierno de España para llegar a un acuerdo y resolver aquellas disfunciones que pueda haber o que dificultan la aprobación definitiva de la candidatura de la Ribeira Sacra.

José Tomé ha felicitado a la delegación española, especialmente al embajador, Miguel Iceta, del que ha destacado su defensa de la candidatura, "espectacular", en un debate "muy duro" y donde fue capaz de conseguir el apoyo de 15 países a la posición española.

"La Ribeira Sacra no necesita ningún carné, pero es verdad que este reconocimiento ayudaría a la promoción a nivel mundial y supondría un empujón más de cara a que la Ribeira Sacra sea más conocida, más visitada y mejor valorada", ha concluido.