Los jóvenes acampados por la vivienda en O Obradoiro afirman que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones

Acampada por la vivienda en la praza do Obradoiro. A 5 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes acampados por la vivienda en la plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, han asegurado que no esperan "absolutamente nada" de las elecciones anticipadas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque consideran que "ningún partido político" va a "atacar a la raíz del problema". También, han avanzado que "seguirán con la acampada".

En declaraciones a los medios este lunes, el portavoz de la asamblea, Iker, ha mostrado su "total repulsa y desconfianza" ante el Gobierno "que el mismo se denomina el más progresista de la historia" y ha afirmado que "lo único que pueden prometer", tanto la izquierda como la derecha, es la "miseria de nuestra clase".

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, haya anunciado esta mañana su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre ante la necesidad de que los españoles decidan sobre el futuro que quieren para España y si prefieren dejarla en manos de la "ola revolucionaria" o por el contrario optar por seguir avanzando con un gobierno progresista.

"Lo único que nos puede prometer la derecha, con conocimiento de causa, es, si cabe, aún más miseria para la clase trabajadora, especialmente para los migrantes que a diario son masacrados en fronteras o que esperan durante años un proceso de regularización", ha señalado.

En este contexto, los jóvenes ha afirmado que de las elecciones "no esperan absolutamente nada", ya que consideran que "ningún partido político" va a "atacar a la raíz del problema".

Los jóvenes, que llevan cinco días acampados en la emblemática plaza compostelana, donde cada vez hay más tiendas de campaña, han querido "dejar bien claro" que no están pidiendo al Gobierno central "ni permiso ni migajas".

Para ellos, las reformas son necesarias "como un medio para llegar a un fin" y no como "un fin en sí mismo". "La chispa que prendió la llama del desahucio de Maricarmen no se va a apagar ni con decretos ínfimos ni con nuevos cánticos de sirena de partidos políticos", ha advertido.

En este sentido, ha avanzado que "seguirán con la acampada" para conseguir sus objetivos y que, cuando vean que esta forma de protesta "ya dio el máximo rédito", pasarán a "otras formas de lucha por la vivienda". "No le ponemos fin de momento, ni tenemos pensado ponerle fin en un futuro próximo", ha avanzado.

Sobre las próximas elecciones, el portavoz de la asamblea ha indicado que "no espera" que "ningún partido político vaya a solucionar el problema" de la vivienda. "Vamos a exigir nuestras demandas y la movilización será la que hará que los partidos políticos no puedan negarse a cumplir nuestras demandas, porque no les vamos a dar opción", ha advertido.

ENGANCHE DE LUZ

En otro orden de asuntos, preguntado por el suministro de electricidad por parte del gobierno local de Santiago a los jóvenes acampados, ha afirmado que "les dejó cargar dispositivos electrónicos".

"Nos dejaron meter un ladrón en el Ayuntamiento para poder cargar dispositivos electrónicos", ha zanjado.