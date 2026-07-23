La jueza incorpora los chats de WhatsApp de la denunciante de Tomé y la defensa recurre la declaración de las testigos

Archivo - El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a su llegada a la comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte, a 10 de diciembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ay - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigación judicial abierta contra el alcalde de Monforte de Lemos y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por una denuncia de supuesto acoso sexual continúa avanzando con nuevas diligencias. Este jueves se llevó a cabo el volcado y la incorporación al procedimiento de las conversaciones de WhatsApp de la denunciante, una prueba que la acusación considera relevante para reforzar el relato de la víctima.

La actuación se desarrolló en sede judicial sin la presencia de ningún letrado en representación de José Tomé. Durante la diligencia, la letrada de la Administración de Justicia accedió al teléfono móvil de la denunciante, comprobó los datos de su perfil de WhatsApp y verificó el contenido del chat mantenido con el dirigente socialista. Posteriormente se descargaron las conversaciones y se incorporaron al procedimiento mediante copias impresas.

La función de la letrada consistió en comprobar que el contenido de esas fotocopias coincidía exactamente con lo almacenado en el dispositivo móvil, con el objetivo de garantizar la autenticidad de la documentación incorporada a la investigación.

Según la acusación, estas conversaciones constituyen una ratificación periférica de la declaración prestada por la denunciante, es decir, un elemento externo que puede servir para corroborar los hechos denunciados y permitir que la instrucción continúe avanzando.

Mientras tanto, la defensa de José Tomé ha formalizado un recurso contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo de citar a declarar como testigos a cinco mujeres propuestas por la Fiscalía. La magistrada había aceptado la práctica de estas declaraciones, previstas para el próximo mes de septiembre, al considerar que podrían aportar información relevante para la investigación.

Por su parte, la víctima, que ya ha recibido la notificación, ha anunciado su intención de impugnar ese recurso para que siga adelante la investigación.

El abogado de la denunciante sostiene que la defensa pretende impedir que estas mujeres sean escuchadas por el juzgado. Según explica, se trata de personas vinculadas al entorno político del PSOE, entre ellas trabajadoras y concejalas, cuyos testimonios podrían contribuir a esclarecer si existieron otros comportamientos similares a los denunciados.

La acusación afirma además que existen al menos ocho o nueve mujeres que habrían presentado comunicaciones o denuncias internas contra José Tomé a través del canal habilitado por el PSOE, aunque hasta el momento no han dado el paso de presentar denuncias en la vía judicial.

La investigación continúa pendiente de la declaración del propio José Tomé, una de las diligencias que aún restan por practicarse antes de que la jueza decida los siguientes pasos del procedimiento. Por parte de la acusación consideran que, una vez resueltos los recursos presentados por la defensa y practicadas las declaraciones pendientes, la instrucción no debería prolongarse durante mucho más tiempo.