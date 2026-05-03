A juicio por hacerse pasar por abogada para estafar 6.000 euros a una mujer en la gestión de una herencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves, día 7, a una mujer acusada de hacerse pasar por abogada para estafar 6.000 euros a una persona a la que prometió la gestión de una herencia. También juzgan en la misma causa a otra persona acusada de cómplice.

Según el escrito de acusación fiscal, los hechos se remontan a 2024, cuando la víctima preguntó a una conocida si conocía "a algún abogado que le pudiera realizar cuestiones relacionadas con un tema relativo a la herencia de sus progenitores".

A partir de ese momento, una de las procesadas estableció contacto con la mujer que se hacía pasar por letrada y, "para beneficio o lucro ilícito", ambas "urdieron, y llevaron a cabo" un plan consistente en hacer creer a la víctima que una de ellas era letrada, algo falso.

"Con esta falsaria manipulación, lograron que le entregara una minuta de honorarios por razón de los trámites de la gestión de la herencia que le encargaba, por importe de 6.000 euros; lo que así hizo", recoge el escrito fiscal.

Posteriormente, ambas le exigieron también la cuantía de 4.500 euros, "bajo el ficticio pretexto de evitar una inexistente Declaración Complementaria por parte de la Agencia Tributaria". Así las cosas y en un momento dado, "la actitud desplegada por las investigadas generó desconfianza y recelo" en la víctima.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de iun delito de estafa y considera a ambas procesadas coautoras. Por ello, pide para ambas dos años de prisión.