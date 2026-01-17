A juicio un vigués por amenazas graves a su vecino, que es agente de Policía Nacional

VIGO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Vigo se enfrenta a un año y medio de prisión como presunto autor de un delito de amenazas graves, proferidas contra un agente de Policía Nacional, que reside en su mismo edificio. El hombre será juzgado este martes en la sección penal, plaza 2 de Vigo.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la noche del 20 de mayo de 2024, cuando el acusado coincidió con su vecino y un amigo de éste en una cafetería próxima al domicilio. En un momento dado, cuando el agente y su acompañante habían salido del local, el acusado se quiso instalar dentro del bar, en el sitio que éstos ocupaban, y el dueño del establecimiento se lo advirtió.

El acusado reaccionó de manera hostil y espetó al responsable de la cafetería: "Que te jodan a ti y a mi vecino". A continuación, salió del local y estuvo un tiempo merodeando por delante del local y mirando "de forma desafiante" al interior.

Poco después llegó a la cafetería la mujer del policía, y él la acompañó a su vivienda, dada la actitud del acusado, que seguía en las proximidades. A continuación, el agente regresó a la cafetería.

En ese momento, el acusado se fue a su vivienda y cogió un cuchillo de 18 centímetros de hoja, esperando a que su vecino volviera, mientras hacía de ademán de afilar el arma contra la pared del descansillo. Estos hechos fueron presenciados por la mujer del agente, que lo avisó de lo que estaba pasando, y éste llamó al 091.

En el lugar se presentó una dotación que tuvo que inmovilizar y reducir al acusado, ya que éste no colaboraba. Durante la intervención, el hombre profirió amenazas graves contra su vecino policía, y en el forcejeó con los agentes, uno de ellos resultó con lesiones.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusa de un delito de amenazas graves y pide que sea condenado a un año y medio de prisión, y que se le imponga la prohibición de comunicarse o acercarse a su vecino policía, su mujer y el hijo de ambos. Igualmente, reclama que indemnice al agente lesionado en 2.650 euros por las heridas y por el daño moral.