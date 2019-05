La Junta Electoral obliga a CA a retirar carteles con sus "logros" y Noriega afea al PP que solo denuncie su campaña

Publicado 03/05/2019 14:48:17 CET

Noriega rechaza valorar las publicaciones en Twitter de Xosé Manuel Beiras porque está "centrado" en el "ámbito local"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela y líder de Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha asegurado que la formación acatará el requerimiento de la Junta Electoral, que le obliga a retirar los carteles de una campaña en la que difundía sus "logros" y que había sido denunciada por el PP.

No obstante, ha puntualizado que aunque "evidentemente", se "acatará" el requerimiento, "no" lo "comparte", porque "todas las formaciones han lanzado campañas miméticas" y "la única denunciada" es la de Compostela Aberta, en la que "no" se pedía el voto y se incluían "datos objetivos" .

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Noriega ha reiterado que se acatará el requerimiento, aunque ha insistido en lamentar la denuncia presentada por el PP. Los carteles se encabezan con la frase 'Santiago avanza máis' y recogían referencias al gobierno local de CA en Santiago.

"Es un síntoma de preocupación, si Compostela Aberta hiciera denuncias sobre campañas miméticas del resto de formaciones políticas el dictamen de la Junta Electoral sería el mismo, pero no estamos preocupados por las promesas de otros candidatos, que absorberían varios mandatos presupuestarios en solo un año", ha incidido, aunque sin querer nombrar de forma explícita a qué partidos o campañas hacía referencia.

En la misma línea, ha ironizado que le "parece muy bien" la "preocupación de todos" por Compostela Aberta y ha avanzado que la formación seguirá difundiendo sus "logros" por otros medios, porque "el universo de la comunicación es diverso y si no se puede estar en la calle se estará en otros sitios".

"Seguiremos hablando de los logros en otros ámbitos, que no están condicionados por la decisión de la Junta Electoral, a día de hoy no todo es cartelería, también hay otros canales", ha puntualizado.

Además, para Martiño Noriega la campaña reflejaba "datos objetivos" que cree que los ciudadanos querrán conocer, más ahora tras la prohibición a la pegada de los carteles. "Lo que está prohibido suscita más interés", ha remarcado.

TWEET DE XOSÉ MANUEL BEIRAS

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre las publicaciones en Twitter realizadas esta semana por Xosé Manuel Beiras, fundador de Anova.

"No tengo opinión, ni sobre el primero ni el segundo, el segundo lo desconocía, entended que me inhiba de realizar valoraciones en ámbito nacional o gallego de política y que estas dos semanas esté centrado exclusivamente en el ámbito local y en intentar rendir cuentas y solicitar apoyo a CA, un espacio unitario", ha respondido, ante las preguntas formuladas en la rueda de prensa.

El fundador de Anova e histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras lanzaba un mensaje a Unidas Podemos a través de las redes sociales, a raíz del conflicto abierto en el grupo parlamentario de En Marea.

"Señoras y señores dirigentes de UP: la avaricia rompe el saco, y por el agujero se va, además del dinero, el valor de la dignidad", ha publicado en su perfil de Twitter. Tras esto, escribió en días posteriores: "Sabéis que cuando un dedo señala a la luna los tuertos miran hacia el dedo. Le pasó a algunos 'medios' con mi tuit de anteayer".