La junta electoral de Ourense requiere a En Marea avales para presentarse y otras tres listas de 52 no son válidas

Más de seis de cada diez candidaturas de las cuatro circunscripciones gallegas están lideradas por mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta electoral provincial de Ourense ha requerido a En Marea que presente los en torno a 360 avales necesarios para presentarse a las elecciones generales del próximo 28 de abril en esta provincia, al considerar que este partido no se presentó a los comicios de 2016. Entonces fue una coalición con esa marca la que concurrió y, por lo tanto, los derechos electorales los heredarían los partidos que la conformaron.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas presentadas para las elecciones generales del próximo 28 de abril de forma provisional y, a falta de que sean proclamadas definitivamente, hay tres que están incompletas. Se trata de las listas de Por un mundo más justo PUM+J en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo, mientras que en la de Ourense sí que han logrado los cuatro nombres requeridos.

Todas las formaciones que no han conseguido representación en los pasados comicios estatales o que no se hubiesen presentado necesitan presentar el 0,1 por ciento del censo de cada circunscripción en forma de avales de la ciudadanía, otro de los requisitos que las respectivas juntas electorales provinciales deben analizar.

En este escenario, En Marea inició la recogida de firmas y así lo difundió a sus militantes a través de una comunicación interna este mismo miércoles ante la advertencia formal de la junta electoral de Ourense.

Según las fuentes de En Marea consultadas, la propia asesoría jurídica del partido habló en días pasados de que podría darse esta posibilidad. Cuando se celebraron las elecciones en 2016, En Marea estaba en trámites de constituirse en formación política ante el Ministerio del Interior desde mayo --según ha dicho el partido--, pero todavía hasta agosto de ese año no estaba registrado formalmente.

En las generales de junio de 2016, se presentó una coalición conformada por Podemos, la propia marca En Marea, Esquerda Unida y Anova, lo que otorga a los partidos políticos de la coalición los derechos electorales derivados de esos comicios.

Así, la junta electoral provincial de Ourense dio una advertencia al partido que lidera Luís Villares para que recopile los avales necesarios, algo que no atañe al resto de circunscripciones salvo que se produzca el mismo aviso, puesto que funcionan de forma autónoma. En Marea, en todo caso, inició la campaña de recogida de firmas para toda Galicia.

Consultadas las juntas electorales provinciales por parte de Europa Press, durante las próximas horas los partidos que no cumplan con los requisitos mínimos no serán proclamados oficialmente el próximo 2 de abril. Por ejemplo, para el Congreso es necesario presentar tantos candidatos como diputados elegibles haya por la circunscripción, (mientras que los suplentes son opcionales), requisito que no cumple PUM+J en Pontevedra, A Coruña y Lugo.

LA JUNTA YA RESOLVIÓ SOBRE EL SENADO

El requerimiento de la junta electoral de Ourense coincide con la resolución, tras un recurso En Común-Unidas Podemos (la coalición que aglutina a Podemos y Esquerda Unida), para que en la papeleta al Senado esta formación ocupase la categoría de tercera fuerza política, después de PP y PSOE, por los resultados de la entonces coalición En Marea.

Así figura en la resolución de la junta electoral, a la que tuvo acceso Europa Press, y en la que se tiene en cuenta las alegaciones registradas por la coalición En Común.

Sin embargo, esta decisión contrasta, según las fuentes consultadas de En Marea, con la inicialmente adoptada por la junta de Pontevedra que, de "oficio", decidió repartir los derechos electorales entre En Marea partido y la coalición que en esta circunscripción lidera Yolanda Díaz para el Congreso y Vanessa Angustia al Senado.

La resolución de la junta electoral de Pontevedra fue recurrida por Unidas Podemos, ante lo que En Marea también se posicionó para mantener este estatus de segunda fuerza en la provincia. Por el momento, falta la decisión definitiva.

SEIS DE CADA CUATRO MUJERES

De las 52 listas que publica el BOE, 33 están encabezadas por mujeres y 19 por hombres, es decir, el 63,3% está liderada por una mujer y el resto por un hombre. Como dicta la ley electoral, la proporción de hombres y mujeres tiene que ser al menos del 40-60 por ciento en cada tramo de cinco candidatos.

De todas ellas, 23 se rigen por el sistema de cremallera puro, es decir, alternancia de hombres y mujeres siguiendo siempre la misma secuencia, un patrón que cumplen los partidos políticos de forma indistinta según la circunscripción.

En la provincia de A Coruña, en que hay ocho diputados elegibles, todas las candidaturas tienen el mismo número de hombres que de mujeres y, del total, cinco son cremallera. En el caso de Pontevedra, en que hay siete diputados elegibles, nueve de las 13 listas registradas presentan cuatro mujeres y tres hombres y a la inversa ocurre en tres casos (Vox, Escanos en Branco y Partido Comunista dos Traballadores de Galiza (a lo que suma la incompleta de PUM+J).

En la provincia de Lugo, en que hay cuatro diputados elegibles, de las 12 listas completas presentadas, seis son cremallera pura y solo en el caso de Ciudadanos no se da la paridad al 50%, con tres candidatos hombres y una mujer. En la de Ourense, también con cuatro, se respeta la paridad al 50% en todas ellas y en el caso de Vivir Ourense y de En Común, encabezan las listas dos mujeres.

CANDIDATURAS INCOMPLETAS SENADO

En el caso del Senado, se han presentado un total de 50 candidaturas, ya que dos formaciones políticas que sí registraron candidatura al Congreso no lo hacen a la Cámara Alta. Concretamente, concurren al Congreso pero no al Senado el Partido Comunista Obrero Español, en A Coruña; y Vivir Ourense, en la circunscripción ourensana.

Del análisis de los datos, se desprende que hay un total de 16 candidaturas incompletas, de las cuales tres, correspondientes con el partido Por un mundo más justo (PUM+J) son inválidas (en las provincias de Lugo, Pontevedra y A Coruña). Para la Cámara Alta es requisito presentar al menos un candidato con sus respectivos dos suplentes, pero no es preciso incluir tantos como elegibles son por la circunscripción (en el caso gallego, hablamos de tres por provincia).

En Ourense, solo presentan un candidato las listas de Por un mundo más justo, el Partido Comunista dos Traballadores, Recortes Cero-Grupo Verde y Compromiso por Galicia. En la de Pontevedra, ocurre lo mismo con Escanos en Branco y el Partido dos Traballadores, a lo que hay que sumar que Por un mundo más justo no presenta suplentes de su candidato, lo que invalida esta lista según la ley electoral.

Mientras, en la de A Coruña tampoco ese presentaron listas completas por parte de Recortes Cero, el Partido Comunista dos Traballadores y Compromiso por Galicia y, de nuevo, PUM+J registró una lista con un nombre sin suplentes. En Lugo, Recortes Cero-Grupo Verde, Converxencia 21, Compromiso por Galicia y el Partido dos Traballadores tampoco cerraron lista y PUM-J registró una no válida.