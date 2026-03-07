Juzgan a un hijo que se hizo con fincas valoradas en 250.000 euros de su padre con deterioro cognitivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles y jueves a un hombre acusado de hacerse con fincas pertenecientes a su padre por valor de 257.000 euros, empleando para ello un poder que obtuvo a pesar de que el progenitor presentaba deterioro cognitivo.

Los hechos remontan a 2021, cuando el hombre, "con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito" y a pesar de que su padre padecía un "deterioro cognitivo" que lo hacía "vulnerable", consiguió un poder notarial para cuidar de sus propiedades.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, empleando este documento, en dos momentos del año 2021, el procesado se "auto donó" varios pisos, viviendas, bajos, trasteros y plazas de garaje en la localidad de Arteixo, todos ellos valorados en unos 257.000 euros.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de administración desleal, por el que pide para el procesado ocho años de cárcel y multa, así como la restitución de los bienes a su padre.