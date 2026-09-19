Juzgan a un hombre que agredió a una niña en una calle de Vigo y lesionó a los agentes que lo identificaron

VIGO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo miércoles a un hombre que agredió sexualmente a una niña que paseaba por una calle en el centro de Vigo y que, posteriormente, lesionó a los agentes que acudieron a identificarlo.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en julio de 2024 en una calle de Vigo, cuando el procesado realizó tocamientos de forma sorpresiva a una niña que paseaba por la zona en compañía de unas amigas.

El comportamiento hizo que la menor y sus amigas saliesen corriendo en busca de sus padres, que lo pusieron en conocimiento de la policía. Cuando los agentes se acercaron al hombre para preguntarle por los hechos, éste le propinó un puñetazo a uno de los agentes, así como patadas y arañazos al otro.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual y de otro de atentado a la autoridad, y pide para el procesado, que tiene un retraso mental moderado, una pena de dos años y medio de prisión y una indemnización de 1.000 euros para la víctima.