Juzgan a un matrimonio que amenazó, humilló y profirió insultos homófobos contra sus vecinos

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado para el próximo miércoles, 29 de abril, la audiencia preliminar del caso contra un matrimonio de Santiago que amenazó, humilló y profirió insutos homófobos contra sus vecinos.

Los hechos, según se recoge en el escrito fiscal, se remontan a mayo de 2015, cuando el perjudicado y su pareja se mudaron a una vivienda ubicada en la misma calle en la que residían los procesados.

Desde que el denunciante se mudó a este vivienda, prosigue el escrito, "notó por parte de ambos acusados actitudes hostiles y vejatorias" consistentes en insultos guiados "por su animadversión a su orientación sexual", con el objetivo de "atentar a su dignidad personal y humillarlo públicamente".

Entre otros momentos, se describen en el texto situaciones concretas, como una en diciembre de 2019 cuando la víctima y uno de los procesados se encontraban paseando a su perro en las inmediaciones de la vivienda. En un momento dado, el perro del acusado se abalazó sobre el de la víctima y éste último tuvo que mediar, recibiendo varias mordeduras sin que el procesado "mediara en ningún momento para evitar dicha agresión ni para auxiliarlo de las lesiones".

Ambos procesados insultaban reiteradamente al denunciante en la vía pública e incluso llegaron a amenazarle con agredirle. En una ocasión, uno de los procesados se presentó en el trabajo del perjudicado, donde lo insultó delante de sus compañeros y las personas allí presentes.

A consecuencia de los hechos vividos, el denunciante y su pareja se vieron obligados a trasladarse a otro domicilio para evitar encontrarse con los acusados, dado que la situación le generaba "una grave tensión y miedo".

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de odio y discriminación, en concurso con un delito de acoso, así como de un delito de amenazas, y pide para los procesados dos años de prisión.