Juzgan a una mujer que se quedó con casi 78.000 euros de una empresa de la que era administradora solidaria

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo lunes a una mujer acusada de quedarse con casi 78.000 euros de una empresa de la que era administradora solidaria.

Según recoge el escrito fiscal, la mujer adquirió en 2017 el 50% de las participaciones de la entidad, siendo nombrada administradora solidaria. Desde entonces, se acordó en la empresa que ella percibiría los honorarios de su trabajo en la sociedad emitiendo factura en calidad de autónoma.

Sin embargo, recoge el fiscal, "ella no se dio de alta de autónoma y retiraba dinero directamente de la cuenta de la empresa, sin importarle la situación económica de la misma, llegando a perjudicar gravemente el patrimonio de la sociedad, por el montante del dinero apropiado, a través de numerosos reintegros y transferencias bancarias". En concreto, la cantidad asciende a 77.910 euros.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida y de un delito de administración deselal, por lo que pide para la procesada dos años de prisión.