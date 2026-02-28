Juzgan a una mujer sorprendida con más de 1.000 euros en billetes falsos en una lavandería de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer será juzgada el próximo día 6 de marzo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña tras ser sorprendida cuando portaba más de 1.000 euros en billetes falsos en una lavandería de Santiago de Compostela.

Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023 en una lavandería situada en la calle Melide de Santiago de Compostela.

Conforme indica el Ministerio público, la mujer tenía en su poder 32 billetes de 20 y 50 euros por valor total de 1.030 euros que habían sido elaborados para parecer auténticos.

La fiscalía le atribuye un delito de falsificación de moneda, por el que le pide una pena de tres años de prisión, así como una multa de 3.090 euros, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria.