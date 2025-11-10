Archivo - Kamal Aljafari, Premio Cineuropa 2025, recogerá el galardón este martes en el Teatro Principal de Santiago - ALESSANDRO CRINARI - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Cineuropa entregará este martes, día 11 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Principal de Santiago de Compostela el Premio Cineuropa 2025 al cineasta palestino Kamal Aljafari, en reconocimiento a su trayectoria y a su singular mirada sobre la memoria, el territorio y el poder político de las imágenes.

Durante la gala, tal y como ha informado la organización en un comunicado, se proyectará 'With Hasan in Gaza', su trabajo más reciente, estrenado este año sen el Festival de Locarno.

Aljafari, una de las voces más singulares del cine contemporáneo, construye una filmografía que se mueve entre lo documental y el ensayo poético, explorando las ausencias y los fragmentos de un país destrozado por la ocupación.

Su obra, que incluye títulos como 'Port of Memory' (2009), 'Recollection' (2015), 'An Unusual Summer' (2020) y 'A Fidai Film' (2024) propone un ejercicio de resistencia a través de la memoria, haciendo del archivo una herramienta estética y política.

En 'With Hasan in Gaza' (Palestina, Alemania, Qatar, 2025), Aljafari parte de un material filmado hace más de dos décadas para reconstruir un viaje a la Franja de Gaza en el año 2001, cuando, acompañado por un guía local, buscaba reencontrarse con un antiguo compañero de celda conocido durante la Primera Intifada.

A partir de esas imágenes en MiniDV, el director compone un retrato de la pérdida y de la dignidad humana, una Gaza que quizás ya no exista físicamente pero que sobrevive a través del cine.

La película, con guión, fotografía y montaje del propio Aljafari y producción de Flavia Mazzarino reivindica el cine como espacio de recuerdo y de existencia. Las imágenes, llenas de vida y belleza, convierten lo cotidiano en un acto de resistencia frente a la devastación y al olvido.

El Premio Cineuropa reconoce cada año a cineastas cuya trayectoria contribuye a ampliar las fronteras del cine y a defender su valor como herramienta de libertad y reflexión.

JAIONE CAMBORDA

El viernes 14, Cineuropa celebrará también la entrega del Premio Cineuropa Jaione Camborda, distinguiendo a una creadora que, en pocos años, se consolidó como una de las voces más personales y reveladoras del cine español contemporánea.

Su trayectoria combina la exploración sensorial con la búsqueda de identidad y una relación profunda con el territorio.

Tras una etapa como directora de arte y coguionista en títulos como 'Os fenómenos' y 'Ons', debutó en el largometraje con 'Arima' (2019), un ejercicio de estilo que, conforme destaca el festival, ya mostraba su sensibilidad estética y su apuesta por un cine del cuerpo y de la materia.

En 2023, con 'O corno', se convirtió en la primera directora española en ganar la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, un "hito" que consolidó su voz y la situó en la vanguardia del cine europeo.