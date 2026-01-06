A Veiga (Ourense) registra la temperatura mínima de Galicia este martes con -8.7 ºC

Archivo - Un arbusto con las ramas heladas en Becerreá, donde la temperatura ha caído hasta los -5ªC, a 23 de enero de 2023, en Becerreá, Lugo, Galicia (España).- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de A Veiga ha registrado la temperatura mínima de Galicia este martes con -8.7 ºC a las 07.50 horas, según los datos de MeteoGalicia.

Asimismo, las localidades ourensanas de Manzaneda y Carballeda de Valdeorras han registrado temperaturas mínimas en la comunidad, con -8.5ºC y -7.9ºC respectivamente.

También en la provincia de Ourense se han registrado temperaturas extremas durante la mañana de este martes en Cervantes con -6ºC.