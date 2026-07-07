Lanzan huevos de madrugada contra cinco albergues de peregrinos en la zona de Sarria

LUGO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco albergues del Camino de Santiago situados en la comarca de Sarria sufrieron de madrugada diversos actos vandálicos protagonizados por personas que están siendo investigadas por las autoridades.

Los hechos han consistido en el lanzamiento de huevos contra las instalaciones de los establecimientos, aprovechando que las ventanas permanecían abiertas debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días.

A pesar de que no se produjeron heridos, en algunos de los albergues había peregrinos y usuarios durmiendo en el momento de los ataques, por lo que los huevos lanzados pudieron llegar a impactar sobre ellos.

Según ha explicado la Asociación de Amigos del Camino en la comarca de Sarria, no es la primera vez que se registran incidentes de este tipo. De hecho, uno de los albergues afectados ya sufrió tres episodios similares, mientras que otro fue objeto de este tipo de actos por segunda vez. Desde la entidad aseguran desconocer los motivos que pudieron llevar a los autores a actuar de este modo.

La asociación confía en que los responsables puedan ser identificados en los próximos días, ya que se están revisando las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona.

Estos hechos se suman a otros episodios de vandalismo registrados recientemente en Sarria, donde hace unas semanas varios vehículos estacionados en distintas calles de la localidad sufrieron daños tras la rotura de sus ventanillas.