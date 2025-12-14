Lara Méndez (PSdeG) insiste en que la dirección del partido no habló "directamente" con "ninguna víctima"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en declaraciones a los medios, a 14 de diciembre de 2025. - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha insistido este domingo en que la dirección del partido en Galicia no habló "directamente" con "ninguna víctima" en relación al caso Tomé y que únicamente tuvieron conocimiento de un testimonio por una "tercera persona".

"La dirección actuó en horas", ha sostenido al ser preguntada por los medios sobre las críticas de voces internas a la actuación de la dirección y peticiones de dimisión. De este modo, la número dos del PSdeG ha reiterado la versión dada por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa el pasado viernes, con la que ambos defienden cómo se procedió.

"Las cosas se hicieron según lo que establecen los protocolos. Escuchamos a una tercera persona que nos trasladó el testimonio de una víctima. La animamos a denunciar, que es lo que podemos hacer porque hay un artículo del Código Penal que nos impide hacer una denuncia en nombre de ninguna víctima", ha explicado.

En relación a las exigencias de dimisiones trasladadas por diferentes voces del partido, Méndez ha asegurado que entienden "todas las sensibilidades y el malestar" ante estos casos, aunque el Partido Socialista "hizo lo que podía hacer".

En esta línea, ha recordado que "la denuncia" --la única de la que Ferraz aseguró tener constancia-- fue presentada el lunes por la tarde y, en el momento en el que Méndez asegura que el PSdeG tuvo constancia "por los medios de comunicación", se actuó "en menos 24 horas".

La número dos del PSdeG sitúa ese momento en el martes por la noche, cuando se emitió el programa de 'Código 10' que aseguraba que el canal interno de denuncias anónimas con el que cuenta el PSOE había recibido hasta seis denuncias.

Cuestionada sobre la petición de las Xuventudes Socialistas de convocar un Comité Nacional extraordinario, ha insistido en la actuación de la dirección y ha añadido: "El Partido Socialista seguirá dando explicaciones a las y los militantes de nuestro partido".