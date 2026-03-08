Liberada una persona en una salida de vía en Vigo, que deja otras dos personas heridas

Accidente en la AP-9 a su paso por el barrio de Teis, en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido liberada al quedar atrapada en un vehículo que ha sufrido una salida de vía en Vigo. Además, otras dos personas han resultado heridas y han sido trasladadas al centro hospitalario de referencia.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 19.15 horas a través de varias llamadas de particulares que alertaban de una salida de vía de un turismo que había impactado contra la mediana en el kilómetro 4 de la AP-9V, a su paso por Teis. Entonces, los alertantes indicaban que existía la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el interior del vehículo.

A continuación, la sala de operaciones informó a los Bomberos de Vigo. Una vez en el lugar, los efectivos tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar a una de las personas ocupantes del turismo.

También acudió el Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a los dos heridos al centro hospitalario de referencia. En el operativo participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.