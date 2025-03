En liberdade as oito persoas detidas nun operativo antidroga en Verín (Ourense)

Detido no operativo de Verín.

Detido no operativo de Verín. - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

Á marxe da causa, descubriron a posibilidade de que exista unha situación de malos tratos sobre a muller, polo que o xuíz ditou unha orde de protección para un dos investigados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Verín (Ourense) puxo en liberdade as oito persoas que foron detidas o mércores nun operativo antidroga no que desarticularon tres puntos de venda de sustancias estupefacientes.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por parte da Fiscalía non se solicitou o ingreso en prisión e a causa séguese polos presuntos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza a grupo criminal.

Os investigados teñen que comparecer mensualmente no xulgado, retiróuselles o pasaporte e prohibíuselles a saída do territorio nacional.

A raíz das investigacións, a marxe da causa, descubriron a posibilidade de que exista unha situación de malos tratos sobre a muller, por que o xuíz ditou unha orde de protección, a solicitude do Ministerio fiscal, para un dos investigados.

A operación tivo lugar este mércores e os axentes realizaron tres rexistros domiciliarios nos que se incautaron de 350 gramos de marihuana, 23 gramos de cocaína (envasada e disposta para a venda), cinco gramos de heroína, 16 gramos de haxix, nove gramos de MDMA, 250gramos de sustancia de corte e 52 comprimidos de éxtases e opiáceos.

Tamén interviñeron armas curtas simuladas, útiles para a manipulación e o envasado de drogas, básculas de precisión, teléfonos móbiles, 6.000 euros en efectivo e diversa documentación.

A investigación comezou a finais do pasado ano despois de que os axentes tivesen coñecemento de que había varios puntos de venda de droga en zonas próximas a colexios.