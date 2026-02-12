La licitación pública sube en Galicia un 10,6% en 2025, pese a caer un 15,5% la contratación del Estado en la comunidad

Archivo - Imagen de una obra pública en Galicia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La licitación de organismos públicos en Galicia superó los 1.625 millones de euros en 2025, lo que supone un 10,65% más que el año anterior, según datos recogidos en el informe 'Licitación Galicia' publicado por la Federación Gallega de la Construcción, recogidos por Europa Press.

Así, todas las administraciones y organismos públicos incrementaron sus niveles de licitación en el ejercicio pasado, a excepción del Estado, que descendió su contratación un 15,5%, hasta casi 421 millones de euros.

Por su parte, la Xunta subió un 20% su nivel de licitación, con cerca de 542 millones de euros, mientras que las diputaciones hicieron lo propio un 39,77%, hasta más de 75,7 millones. Además, las universidades y otros organismos dispararon su inversión un 123,8%, hasta 81 millones, y los ayuntamientos subieron un 17,9%, con 505,6 millones.

De esta manera, uno de cada tres euros licitados en Galicia fue invertido por el Gobierno gallego, mientras que un 31,1% pertenece a los municipios y un 25,9%, al Estado.

Por provincias, todas las regiones gallegas vieron incrementar sus licitaciones menos Pontevedra, donde cayeron un 7,4% en 2025, hasta 528,7 millones.

En A Coruña, la inversión pública creció un 20%, con más de 629 millones y en Lugo se incrementó un 15,7%, hasta 224 millones. Es Ourense la provincia gallega donde más subió la licitación, hasta 242,8 millones, un 35% más.

Por administraciones, la inversión de la Xunta también creció en todas las provincias menos en Pontevedra, donde cayó un 24,1% en 2025, hasta 153,5 millones. En A Coruña fue de 192,7 millones (+16,1%); en Lugo fue de 128,1 millones (+248,5%), y en Ourense subió un 45,4%, hasta 67,4 millones.

Asimismo, la licitación del Estado bajó en todas las provincias excepto Ourense, donde se incrementó entre 2024 y 2025 un 41,4%, hasta casi 90 millones. En A Coruña fue de 147,8 millones, un 11,8% menos; en Lugo, de 33,7 millones (-63,3%), y en Pontevedra, de 149,3 millones (-14,66%).

TIPO DE OBRA

El documento de la Federación Gallega de la Construcción también divide las licitaciones por el tipo de obra a la que se dedica la inversión. Así, unos 525 millones de euros fueron destinados a edificación en Galicia, de los cuales más del 42% fue aportado por la Xunta.

La obra civil, que incluye carreteras, aeropuertos o ferrocarril, entre otros, ascendió a más de 1.100 millones de euros, aportando el Estado algo menos del 30%.

Todas estas cifras suponen que los organismos públicos invirtieron en licitaciones unos 598,61 euros por gallego, un 10% más que en 2024.

En cuanto a la variación en las siete principales ciudades gallegas, hay grandes contrastes entre unas y otras. Así, la licitación pública en Vigo se desplomó un 50,35% en 2025, hasta 30,44 millones de euros. Sin embargo, en Ferrol se multiplicó por cinco, con casi 34,3 millones.

En A Coruña descendió un 1,16%, hasta 30,5 millones, mientras que en Lugo, Ourense y Pontevedra subió un 10,3%, un 118% y un 55,7%, respectivamente, con 5,3 millones, 17,1 millones y 27,7 millones. En Santiago también cayó un 18,6%, hasta 9,8 millones de euros.