Licitadas las obras de 12 nuevas viviendas públicas en la calle Rey Abdullah, en A Coruña - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha licitado las obras de 12 nuevas viviendas públicas en A Coruña, en este caso en la calle Rey Abdullah, que supondrán una inversión autonómica de más de 2,2 millones de euros, tal y como ha detallado este miércoles la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, Allegue ha explicado que la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge desde este miércoles la licitación de las actuaciones en el entorno de la Praza Porticada y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 24 de abril.

En concreto, según recoge la Xunta en una nota de prensa, las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se prevé que estén terminadas a finales del próximo año o inicios de 2028.

El edificio se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento de A Coruña y tendrá bajo y seis plantas, "con una distribución diseñada para poder combinar espacios comunes y viviendas en altura".

Por su parte, la conselleira ha destacado que "serán hogares accesibles y de calidad, una señal de identidad de los inmuebles que está promoviendo la Xunta". Además, ha reiterado que "sin suelo no se puede construir" y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento coruñés.